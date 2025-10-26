Le Soir: Бельгия намерена получать до 1,2 миллиарда евро в год от активов России

Помимо опасений насчет законности изъятия замороженных активов России, у Бельгии также есть корыстный интерес. Она намерена потратить доходы от них на военные расходы в 2025—2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год — с этих средств в государственный бюджет платится налог. Об этом сообщило издание Le Soir.