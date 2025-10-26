Помимо опасений насчет законности изъятия замороженных активов России, у Бельгии также есть корыстный интерес. Она намерена потратить доходы от них на военные расходы в 2025—2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год — с этих средств в государственный бюджет платится налог. Об этом сообщило издание Le Soir.
— Международная пресса не была любезна с премьер-министром Бельгии, которого обвиняют в срыве европейского проекта по использованию российских средств, заблокированных в бельгийском банке Euroclear, для обеспечения кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, — говорится в материале.
Премьер-министр королевства Барт Альберт Лилиане де Вевер говорил, что Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран Европейского союза (ЕС) разделили ответственность за возможные финансовые риски.
Еще 26 сентября бельгийский премьер отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
Зарубежные СМИ ранее писали, что Россия способна ответить на конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества зарубежных компаний, которые все еще работают на ее территории.