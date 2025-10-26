Ричмонд
Десять человек пострадали, один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Приамурье

В попавшем в ДТП в Приамурье автобусе было 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

При столкновении автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора в Приамурье пострадали 10 человек, а водитель автобуса, по предварительным данным, умер по дороге в больницу. Об этом сообщила областная госавтоинспекция.

Столкновение автобуса и грузовика произошло на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе утром в воскресенье, 26 октября.

«По предварительным данным, водитель автобуса… скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу», — сказано в сообщении госавтоинспекции.

По данным областной прокуратуры, в попавшем в ДТП автобусе было 26 человек, в том числе ребенок. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего.

Два дня назад, 24 октября, в Ленобласти пассажирский автобус также столкнулся с грузовиком. Один из пострадавших умер в медицинском учреждении.