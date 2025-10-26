Российский боец Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в ОАЭ.
Поединок прошёл на арене Etihad Arena в Абу-Даби. Волков занимает первое место в своём дивизионе, Алмейда — пятое.
Бой продолжался 15 минут. Волкову присудили победу по очкам.
Напомним, ранее стало известно, что российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321. Спортсмены продержались все три раунда. Судьи единогласно отдали победу представителю РФ.