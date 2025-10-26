Ричмонд
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр располагался в 78 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у побережья северных Курил. Об этом сообщила Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Сейсмическое событие произошло в ночь с 25 на 26 октября.

«Эпицентр располагался в 78 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир», — пояснила сейсмолог.

Очаг землетрясения находился на глубине 56 километров. Семенова отметила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки до 4 баллов. Объявление тревоги цунами не последовало.

Добавим, месяц назад в районе северных Курил также произошло землетрясение магнитудой 4,8.