В Братском районе из-за поломки закрыли переправу

Это связано с неисправностью реверс-редуктора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе из-за поломки закрыли переправу «Тангуй-Добчур». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Николай Дружинин.

— 26 октября по техническим причинам не будет работать переправа, — уточнил мэр Братского района.

По информации обслуживающей организации, на судне вышел из строя реверс-редуктор. Сегодня с утра специалисты выехали на место и начали обследовать оборудование и ремонтировать его.

