В Братском районе из-за поломки закрыли переправу «Тангуй-Добчур». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Николай Дружинин.
— 26 октября по техническим причинам не будет работать переправа, — уточнил мэр Братского района.
По информации обслуживающей организации, на судне вышел из строя реверс-редуктор. Сегодня с утра специалисты выехали на место и начали обследовать оборудование и ремонтировать его.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиакомпания из Иркутска выполнила первый рейс на Филиппины. 100-местный самолет успешно приземлился в аэропорту Калибо.