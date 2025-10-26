The Telegraph: Охранника Лувра заподозрили в причастности к ограблению

Один из охранников Лувра мог помочь преступникам ограбить музей. Оказалось, что сотрудник местной службы безопасности связывался с теми, кто похитил оттуда несколько ценнейших экспонатов. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источники.
— Есть цифровые криминалистические доказательства, которые показывают, что имело место сотрудничество одного из охранников музея и грабителей, — говорится в материале.
Грабители проникли в Лувр 19 октября. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности ограбления.
После инцидента музей закрыли для посетителей, свои двери Лувр частично открыл только на следующий день. Юрист Юрий Жданов, в свою очередь, заявил о грубых нарушениях в системе безопасности Лувра. По его словам, грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту.
По данным СМИ, директор Лувра Лоранс де Кар после случившегося подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу. Общая сумма ущерба от ограбления парижского музея, по оценкам его представителей, составляет 88 миллионов евро.