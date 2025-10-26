Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 26 октября 2025: Почему депутатка ПАС на месте взрыва дома во Флорештах только мешала; тарифы в Молдове снижаться не будут; в Молдове уже больше месяца длится «бабье лето»

Топ-5 главных главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 26 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

1. Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.

2. Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.

3. Спасибо «бабам» за хорошую погодку: В Молдове наступило «золотое» время для прогулок — до плюс 17 — синоптики уточнили сколько продлится эта благодать.

4. Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.

5. Свободы слова в Молдове не будет: Спикер парламента пригрозил цензурой — регулирование соцсетей — один из приоритетов PAS.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Правительство без Родины: Новый кабинет министров Молдовы напоминает сборную экспатов — богатых «гастролёров», приехавших в Кишинев на пару лет по контракту.

Аналитик Дмитрий Чубашенко рассуждает о том, что формально правительство является молдавским, но по сути это администрация, ориентированная на внешние столицы, а не на собственных граждан (далее…).

Домик у моря в Европе по цене двухкомнатной «хрущевки» в Кишиневе: Что можно купить за границей, продав жилье в Молдове.

Цены на недвижимость в нашей стране вызывают шок и желание поскорее уехать подальше (далее…).

«Они издевались над ним, резали его, ломали ноги»: Шокирующие подробности смерти мужчины в Молдове, который пропал незадолго до гибели.

Изначально полиция сообщала, что у потерпевшего не было признаков насильственной смерти (далее…).