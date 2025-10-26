Топ-5 главных главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 26 октября 2025:
1. Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.
2. Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.
3. Спасибо «бабам» за хорошую погодку: В Молдове наступило «золотое» время для прогулок — до плюс 17 — синоптики уточнили сколько продлится эта благодать.
4. Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.
5. Свободы слова в Молдове не будет: Спикер парламента пригрозил цензурой — регулирование соцсетей — один из приоритетов PAS.
Правительство без Родины: Новый кабинет министров Молдовы напоминает сборную экспатов — богатых «гастролёров», приехавших в Кишинев на пару лет по контракту.
Аналитик Дмитрий Чубашенко рассуждает о том, что формально правительство является молдавским, но по сути это администрация, ориентированная на внешние столицы, а не на собственных граждан (далее…).
Домик у моря в Европе по цене двухкомнатной «хрущевки» в Кишиневе: Что можно купить за границей, продав жилье в Молдове.
Цены на недвижимость в нашей стране вызывают шок и желание поскорее уехать подальше (далее…).
«Они издевались над ним, резали его, ломали ноги»: Шокирующие подробности смерти мужчины в Молдове, который пропал незадолго до гибели.
Изначально полиция сообщала, что у потерпевшего не было признаков насильственной смерти (далее…).