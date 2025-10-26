Ричмонд
Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку»

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в воскресенье, 26 октября, подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая станет основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта.

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в воскресенье, 26 октября, подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая станет основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта.

Церемония прошла на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. Помимо представителей Бангкока и Пномпеня, к мероприятию присоединись президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает ТАСС.

Незадолго до этого глава американского государства анонсировал подписание «великого мирного соглашения» между Таиландом и Камбоджей. Он сообщил, что в Малайзии представители Бангкока и Пномпеня объявят о конце военного конфликта.

Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Погибли по меньшей мере 38 человек, а еще почти 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Уже 28 июля на переговорах в Малайзии стороны договорились, что полностью прекратят огонь в полночь по местному времени.

Кроме того, 10 сентября Бангкок и Пномпень договорились о разминировании совместной границы. Они также согласовали шаги по управлению отдельными приграничными районами, включая Бан Нонг Чан в провинции Сакаео.

