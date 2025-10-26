Ричмонд
Украинцы распродают нидерландскую военную экипировку через интернет

На украинском сайте объявлений предлагают приобрести, в частности, чехол для ножа и военный комбинезон.

Источник: Аргументы и факты

Украинцы распродают на сайте объявлений военную экипировку Нидерландов, в частности, одежду и комплект подсумков, пишет РИА Новости.

По данным агентства, на украинском сайте к покупке предлагаются сумка для противогаза за 290 рублей и комплект подсумков за 272 рубля. При этом в одном из объявлений автор отмечает, что товар «используется военнослужащими Нидерландов».

Кроме того, в продаже имеется швейный набор для ремонта одежды за 116 рублей. Также предлагается приобрести чехол для ножа, совместимый с системой MOLLE, термобрюки армии Нидерландов.

«В категории “одежда” можно встретить объявление о продаже военного комбинезона стоимостью 550 гривен (1070 рублей), подстежки для куртки за 850 гривен (1654 рубля) и футболки за 150 гривен (290 рублей). Продавцы утверждают, что это предметы экипировки армии Нидерландов», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что жители Украины стали продавать арктические сухпайки, которые входили в военную помощь от Норвегии.