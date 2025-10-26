Ричмонд
Артем Жога и Денис Паслер обсудили развитие медицины на Урале

Полпред УрФО и губернатор Свердловской области обсудили развитие медицины.

Источник: Комсомольская правда

25 октября губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с полпредом УрФО Артемом Жогой. Чиновники обсудили планы по развитию медицины на Урале.

Например, построить новый операционный блок в Свердловской областной больнице. Туда регулярно поставляют новое оборудование, осталось решить вопрос и со зданием.

— Медико-техническое задание на проектирование и строительство объекта уже готово, сформирован и выделен земельный участок. Занимаемся вопросом с финансированием, — сообщил Паслер в своем telegram-канале.

Также в планы входить оперативно завершить реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ: здание готово на 70%, однако для его завершения требуется и федеральный бюджет.