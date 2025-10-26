Таиланд и Камбоджа в присутствии Трампа подписали мирную сделку

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку». Подписание документа проходило в присутствии президента США Дональда Трампа.
Президент США сообщил, что в рамках договора освободят 18 камбоджийских военнопленных, а Малайзия направит наблюдателей за режимом прекращения огня.
«Мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней», — добавил американский лидер.
Как уточнил гендиректор департамента информации и пресс-секретарь министерства иностранных дел Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию. Этот документ должен заложить основу для мирного урегулирования конфликта между двумя странами.
Ранее премьер Камбоджи официально предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Манет считает, что президент США сыграл ключевую роль в восстановлении мира и стабильности на границе с Таиландом.