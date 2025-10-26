Десять возгораний и четыре ДТП ликвидировали в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за сутки 25 октября потушили десять пожаров, а также ликвидировали последствия четырех дорожных аварий, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, всего произошло девять техногенных пожаров и одно возгорание сухой растительности. В ходе тушения спасли три человека. На местах происшествий задействовали 124 спасателя и 31 единицу техники.
Также в МЧС рассказали о погоде на сегодня, 26 октября. День должен быть облачным с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь. Ветер ожидается юго-западный с переходом на юго-восточный 6−11 м/с, при грозе порывы могут составлять 20−22 м/с. Температура воздуха днем +9−14 градусов, местами до +16 градусов.
