Десять возгораний и четыре ДТП ликвидировали в Ростовской области за сутки

Также в МЧС рассказали о погоде на сегодня, 26 октября. День должен быть облачным с прояснениями. Возможен небольшой и умеренный дождь. Ветер ожидается юго-западный с переходом на юго-восточный 6−11 м/с, при грозе порывы могут составлять 20−22 м/с. Температура воздуха днем +9−14 градусов, местами до +16 градусов.