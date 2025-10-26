В Узбекистане решили победить пышные свадьбы. Всего за 90 дней

Именно на такой срок утверждён специальный план духовно-просветительских мероприятий, разработанный совместно целым рядом госструктур.
Цель амбициозная — сформировать в обществе атмосферу умеренности. То есть воспитать привычку жить по средствам, избегать излишеств и сделать благодарность, скромность и терпимость частью национального характера. Организаторы уверены, что всё это должно привести к сплочённости, гармонии и устойчивой духовной атмосфере в обществе.
В основе кампании — тревожные наблюдения. Всё чаще семьи, копившие деньги годами, в один день спускают всё на свадьбу, просто чтобы «не ударить в грязь лицом». Некоторые — и вовсе берут кредиты ради показухи. Не потому, что это действительно нужно, а потому что «так принято» и «что скажут люди». Результат предсказуем: молодожёны начинают семейную жизнь с долгов, стрессов и иногда — с быстрых разводов.
Программа направлена на то, чтобы остановить эту гонку за статусом. Власти хотят, чтобы скромные, тёплые и недорогие свадьбы снова стали нормой. При этом особое внимание будет уделено повышению финансовой грамотности молодёжи, чтобы люди не лезли в долги ради «понтов». В махаллях собираются активно продвигать идею «Скромность — это культура», напоминая, что главное в празднике — не количество платьев и гостей за столом, а его смысл.
Будет ли эффект? Вопрос, конечно, интересный. Ведь любые кампании тонут в лицемерии, если чиновники и сами не отказываются от пафоса, а продолжают устраивать свадьбы с фейерверками, дорогими артистами и лимузинами. Как говорится, начни с себя.
Посмотрим, чем закончится этот 90-дневный марафон по переучиванию народа на скромность. Одно ясно: победа над излишествами — задача не из лёгких. Особенно когда они давно стали частью местного менталитета.