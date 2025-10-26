В Узбекистане решили победить пышные свадьбы. Всего за 90 дней

В основе кампании — тревожные наблюдения. Всё чаще семьи, копившие деньги годами, в один день спускают всё на свадьбу, просто чтобы «не ударить в грязь лицом». Некоторые — и вовсе берут кредиты ради показухи. Не потому, что это действительно нужно, а потому что «так принято» и «что скажут люди». Результат предсказуем: молодожёны начинают семейную жизнь с долгов, стрессов и иногда — с быстрых разводов.