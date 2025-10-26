В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ПоискКрым», сформированный в марте этого года, подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе его отделение.
«Пользуясь (методическими) материалами Национального центра оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям, мы будем проводить беседы по безопасности», — сообщил Зуянов, отметив, что для Крыма это актуально так же, как и для других приграничных регионов России.
Сотрудники центра, в том числе, проводят в школах приграничных регионов России уроки по минно-взрывной опасности, эксперты уже разработали инструкции и методички, где прописано, как себя вести при обнаружении беспилотников, мин и прочего.
Основной посыл, который доносят до детей: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Стоит просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102, уточняют поисковики.
«Сейчас с помощью наших партнеров из Национального центра мы будем расширять линейку профилактических мероприятий, в том числе и уроки по безопасности. А также включать профилактические мероприятия по безопасному интернету. Мы будем стараться ставить эту историю на поток, чтобы охватить как можно большую аудиторию», — уточнил Зуянов.
В 2024—2025 учебном году в школах России начали в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.