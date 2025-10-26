В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности

«Сейчас с помощью наших партнеров из Национального центра мы будем расширять линейку профилактических мероприятий, в том числе и уроки по безопасности. А также включать профилактические мероприятия по безопасному интернету. Мы будем стараться ставить эту историю на поток, чтобы охватить как можно большую аудиторию», — уточнил Зуянов.