Укрэнерго: в некоторых регионах Украины введут почасовые отключения света

Почасовые отключения света для граждан и лимиты мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье, 26 октября, в отдельных украинских регионах. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать с 09:00 до 22:00 объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о перебоях с электроснабжением на Украине. По его словам, в случае одной-двух очередных атак на энергетическую инфраструктуру страны потребуется импорт электроэнергии.
Кроме того, украинские власти приняли решение о регулярных приостановках подачи электричества в ряде регионов.