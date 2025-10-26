В МВД предупредили о схеме мошенников с «доставкой» от маркетплейсов

Отмечается, что после получения кода аферисты сообщают потерпевшему о взломе его аккаунта на «Госуслугах», а также об оформлении на его имя кредитов и финансировании ВСУ. Злоумышленики убеждают жертву снять наличные деньги со счетов и передать их работникам «социальных служб».