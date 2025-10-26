Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше