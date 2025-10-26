Песков: Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Новость дополняется.
