Движение по Салтыкова-Щедрина в Хабаровске закроют из-за дорожных работ

Дорожные работы планируют провести на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. В связи с этим сквозное движение автотранспорта вновь будет закрыто, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На этот раз ограничения введут 27 октября с 10:30 до 18:30.