Движение по Салтыкова-Щедрина в Хабаровске закроют из-за дорожных работ

Дорожные работы планируют провести на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. В связи с этим сквозное движение автотранспорта вновь будет закрыто, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На этот раз ограничения введут 27 октября с 10:30 до 18:30.
— На период производства работ, движение маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будет осуществляться до железнодорожного переезда, — также предупредили в городской администрации.
Напомним, получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложением «Go2bus», или позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.