Овнам отроются тайны, Львы вырастут: Рунический гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Энергия недели мощная, очищающая и трансформирующая. Эйваз говорит о внутренней борьбе, но именно она помогает вам обновиться. Хагалаз разрушает старое, освобождая место для нового, даже если это кажется хаосом. Соуло наполняет силой и верой в себя — к концу недели вы почувствуете, что все испытания были лишь шагом к личному освобождению.