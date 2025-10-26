Ричмонд
Мэр Владивостока рассказал о плане обновления Спортивной набережной

Работы по благоустройству будут продолжены в 2026 году.

Источник: Фото из социальных сетей

Работа по благоустройству набережной Спортивной гавани в центре Владивостока будет продолжена в будущем году. Такое заявление сделал глава города Константин Шестаков по итогам свой рабочей поездки на место реконструкции.

Благоустройство этого участка входит в мастер-план развития Владивостока и реализуется поэтапно. В 2021 году был благоустроен центральный променад, в 2025 году — территория у городского фонтана. В этом году тут также открылся филиал национального центра «Россия», у входа в который сделали новую зону для прогулок и отдыха.

Далее, по словам мэра, будут делать участок до ресторана «Пятый океан» напротив спорткомплекса «Олимпиец».

«Там, где ремонт уже был, разместим теневые навесы, сделаем озеленение. В планах и обустройство сцены», — сказал Константин Шестаков.

Сейчас идёт обсуждение технических деталей и готовится проведение торгов на работы в будущем году.