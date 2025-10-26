Мэр Владивостока рассказал о плане обновления Спортивной набережной

Благоустройство этого участка входит в мастер-план развития Владивостока и реализуется поэтапно. В 2021 году был благоустроен центральный променад, в 2025 году — территория у городского фонтана. В этом году тут также открылся филиал национального центра «Россия», у входа в который сделали новую зону для прогулок и отдыха.