Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Омской области власти ввели карантин по бешенству

Опасное заболевание выявлено в селах Омского и Черлакского районов.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление ветеринарии опубликовало проект приказа о введении карантина в селах двух районах Омской области. Там зафиксирована вспышка бешенства.

Опасное заболевание выявлено в селе Гринск Черлакского района и селе Красноярка Омского района. Карантин там будет введен до 23 декабря, неблагополучной объявлена территория в радиусе одного километра от очага.

Традиционно, во время карантина из сел запрещен вывоз сельскохозяйственных животных, проведение сельхоз ярмарок, отлов диких животных для зоопарков, действует и ряд других ограничительных мероприятий.

Ранее вспышка бешенства регистрировалась в поселке Черлак, там объявлен карантин до 25 ноября.