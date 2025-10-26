В двух районах Омской области власти ввели карантин по бешенству

Главное управление ветеринарии опубликовало проект приказа о введении карантина в селах двух районах Омской области. Там зафиксирована вспышка бешенства.
Опасное заболевание выявлено в селе Гринск Черлакского района и селе Красноярка Омского района. Карантин там будет введен до 23 декабря, неблагополучной объявлена территория в радиусе одного километра от очага.
Традиционно, во время карантина из сел запрещен вывоз сельскохозяйственных животных, проведение сельхоз ярмарок, отлов диких животных для зоопарков, действует и ряд других ограничительных мероприятий.
Ранее вспышка бешенства регистрировалась в поселке Черлак, там объявлен карантин до 25 ноября.