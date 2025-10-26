Ричмонд
Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников и ветеранов пассажирского транспорта Москвы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в мессенджере Max мэра.

Источник: Агентство «Москва»

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Этот праздник объединяет водителей, механиков, инженерно-технических и других специалистов автотранспортных предприятий Москвы. Вы заботитесь о комфорте и безопасности пассажиров, делаете мегаполис ближе для миллионов москвичей. Спасибо вам, дорогие друзья, за верность профессии, добросовестный труд и большой вклад в развитие нашего города», — написал мэр.

Он пожелал работникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Москвы и москвичей.