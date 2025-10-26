Ричмонд
На Украине посмертно объявили героя войны 1812 «пропагандистом империализма»

Украинский Институт национальной памяти включил имя героя Отечественной войны 1812 года Ивана Паскевича в список объектов, подлежащих «декоммунизации». Теперь любые упоминания русского полководца на Украине приравниваются к пропаганде «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти.

Источник: Life.ru

Местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем. Иван Паскевич был выдающимся военачальником и государственным деятелем XIX века, получившим звание генерал-фельдмаршала. Он отличился в Бородинском сражении, где командовал 26-й пехотной дивизией и был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. По одной из исторических версий, Паскевич происходил из рода старшины, служившего в армии гетмана запорожских казаков Богдана Хмельницкого.

Ранее украинский Институт национальной памяти признал пропагандой «российского империализма» любое упоминание капитана 2-го ранга Петра Шмидта. Он был одним из руководителей Севастопольского восстания на крейсере «Очаков» во время революции 1905 года.

