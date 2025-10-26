На Украине посмертно объявили героя войны 1812 «пропагандистом империализма»

Местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем. Иван Паскевич был выдающимся военачальником и государственным деятелем XIX века, получившим звание генерал-фельдмаршала. Он отличился в Бородинском сражении, где командовал 26-й пехотной дивизией и был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. По одной из исторических версий, Паскевич происходил из рода старшины, служившего в армии гетмана запорожских казаков Богдана Хмельницкого.