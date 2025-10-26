Овчинский: в Лефортове строят дом по реновации на 194 квартиры

В Лефортово в ЮВАО началось строительство жилого комплекса в рамках программы реновации. Общая площадь новостройки составит более 19 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Комплекс будет расположен по адресу: улица Шепелюгинская, земельный участок 14, на месте снесенного дома № 14.
«В районе Лефортово возводят двухсекционный дом переменной этажности. Он рассчитан на 194 квартиры с готовой улучшенной отделкой, три из них предназначены для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 12,6 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону для отдыха. Сейчас на объекте завершены монолитные работы на одной секции и ведется возведение монолитных конструкций надземных этажей — на другой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Новый дом построят в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, рядом расположены несколько станций метро и МЦД, а также школы, детские сады и торговый центр. В новостройке будет создана безбарьерная среда, исключающая лестницы и пороги при входе, что обеспечит комфортное передвижение для всех жильцов. Во дворе также запланировано комплексное благоустройство и озеленение.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о строительстве по реновации жилого комплекса в районе Коньково на улице Введенского, земельный участок 9. Этот проект общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров включает четыре корпуса и также реализуется в рамках программы реновации. В нем предусмотрено 516 квартир с улучшенной отделкой и жилая площадь свыше 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды входы в дома будут на одном уровне с тротуарами, что упростит передвижение для всех жильцов. В данный момент завершаются внутренние работы и установка кровли.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза.