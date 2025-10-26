Овчинский: в Лефортове строят дом по реновации на 194 квартиры

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о строительстве по реновации жилого комплекса в районе Коньково на улице Введенского, земельный участок 9. Этот проект общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров включает четыре корпуса и также реализуется в рамках программы реновации. В нем предусмотрено 516 квартир с улучшенной отделкой и жилая площадь свыше 25 тысяч квадратных метров. Для создания безбарьерной среды входы в дома будут на одном уровне с тротуарами, что упростит передвижение для всех жильцов. В данный момент завершаются внутренние работы и установка кровли.