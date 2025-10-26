Пермский зоопарк показал подросшую медведицу Мику

— За три месяца в Пермском зоопарке гималайский медвежонок Мика подросла и освоилась, — говорят сотрудники зоопарка. — Наша девочка никогда не грустит и с удовольствием играет в своем огромном вольере. Любимые игры: в мяч, бревна и с любимым кипером. Хотя, в последнее время хищница становится немного сонной — так сказывается приближение периода зимней спячки. А еще у Мики отменный аппетит! Как и все дети она сначала выбирает вкусняшки: яблоки, кедровые шишки, ягоды и творог, а, вот, полезные овощи типа, тыквы — ест не с таким удовольствием.