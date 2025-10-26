Водитель из Башкирии 39 лет работает без аварий и штрафов

Как рассказал Радий Хабиров, уроженец Бирского района имеет уникальный стаж — почти 39 лет работы без единого ДТП и нарушения ПДД. Сунгат Нуршарифович трудится в «Башавтотрансе», выполняя междугородные и межрегиональные рейсы. За время работы он освоил управление всеми видами автобусов, часто отправляется в путь по ответственным заданиям. Так, он был одним из тех водителей, кто во время пандемии коронавируса перевозил в госпитали заболевших туристов и вахтовиков.
Особое значение имеют его поездки в зону СВО, в рамках которых он доставляет наших парней к месту прохождения службы: в прошлом году он совершил 24 рейса, в текущем — уже 21.
Коллеги называют его примером ответственности и порядочности. Сегодня он не просто водитель со стажем, но и наставник для молодого поколения водителей. Глава республики поздравил героя труда и всех работников автотранспорта с профессиональным праздником.