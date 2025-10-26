Водитель из Башкирии 39 лет работает без аварий и штрафов

Как рассказал Радий Хабиров, уроженец Бирского района имеет уникальный стаж — почти 39 лет работы без единого ДТП и нарушения ПДД. Сунгат Нуршарифович трудится в «Башавтотрансе», выполняя междугородные и межрегиональные рейсы. За время работы он освоил управление всеми видами автобусов, часто отправляется в путь по ответственным заданиям. Так, он был одним из тех водителей, кто во время пандемии коронавируса перевозил в госпитали заболевших туристов и вахтовиков.