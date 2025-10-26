Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель из Башкирии 39 лет работает без аварий и штрафов

Радий Хабиров в честь Дня автомобилиста рассказал в своей рубрике «ЖЗЛ» о водителе первого класса Сунгате Камалтдинове.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова В контакте

Как рассказал Радий Хабиров, уроженец Бирского района имеет уникальный стаж — почти 39 лет работы без единого ДТП и нарушения ПДД. Сунгат Нуршарифович трудится в «Башавтотрансе», выполняя междугородные и межрегиональные рейсы. За время работы он освоил управление всеми видами автобусов, часто отправляется в путь по ответственным заданиям. Так, он был одним из тех водителей, кто во время пандемии коронавируса перевозил в госпитали заболевших туристов и вахтовиков.

Особое значение имеют его поездки в зону СВО, в рамках которых он доставляет наших парней к месту прохождения службы: в прошлом году он совершил 24 рейса, в текущем — уже 21.

Коллеги называют его примером ответственности и порядочности. Сегодня он не просто водитель со стажем, но и наставник для молодого поколения водителей. Глава республики поздравил героя труда и всех работников автотранспорта с профессиональным праздником.