Герасимов: ВС России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он уточнил, что в кольце в районе Красноармейска и Димитрова оказался 31 батальон Вооруженных сил Украины. Кроме того, армия России также оттесняет врага на Краснолиманском направлении, сейчас подходит к концу взятие населенного пункта Ямполь.
— Успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-дмитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.
Президент России также принял участие в плановой тренировке стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющей. Управление практическими пусками шло из Национального центра управления обороной.
Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию «Южной» группировки войск, проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.