Герасимов: ВС России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска

Он уточнил, что в кольце в районе Красноармейска и Димитрова оказался 31 батальон Вооруженных сил Украины. Кроме того, армия России также оттесняет врага на Краснолиманском направлении, сейчас подходит к концу взятие населенного пункта Ямполь.