Смертельная мечта о китах: Русский Робинзон рассказал, ради кого затевалось опасное путешествие в море

Через год после трагедии в Охотском море единственный выживший 46-летний Михаил Пичугин рассказал о том, как отправился в долгожданное путешествие в Охотское море с братом и племянником, о гибели родных и долгожданном спасении. Об этом написало издание «КП-Хабаровск».
В материале отметили, что уголовное дело о гибели двух человек, в том числе подростка, направлено в суд. 46-летний житель Бурятии обвиняется в нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть его брата и 16-летнего племянника, а также в использовании поддельного документа.
«Моя вина. Моя лодка. Я капитан был, все надо было предусмотреть, чтобы такого не получилось. Мне с этим всю жизнь жить», — рассказал в своем интервью телеканалу РЕН ТВ мужчина.
По его словам, в семье всегда любили туризм и давно хотели отправиться в новое путешествие. Племянник мечтал увидеть гренландских китов, и дядя с отцом планировали исполнить его желание, подарив ребенку незабываемую поездку на 16-й день рождения, который тот отмечал 27 августа 2024 года.
Михаил Пичугин (в центре), его брат и племянник.
Пичугин уточнил, что на таких лодках, которая была у них, братья выходили на воду часто, но только в озера. С морской стихией мужчинам предстояло встретиться впервые. Поэтому поездку запланировали на начало августа, когда была хорошая погода.
Он отметил, что родственники успели посмотреть китов, они три дня выходили в море в бухте Врангеля. После отправились домой, но произошла поломка двигателя. Лодка оказалась посреди Татарского пролива. Они полагали, что их быстро подберут — как раз за несколько минут мимо прошел корабль береговой охраны. Но следующие два месяца их найти не могли.
Хуже всех голод переносил подросток, который ничего не ел с начала дрейфа. Через какое-то время у парня начались панические атаки. Однажды Михаил спросил у брата, все ли нормально, тот ответил, что сына не стало. На 10-й день после смерти ребенка в свой 49-й день рождения умер и Сергей Пичугин.
Выживший путешественник добавил, что, когда был на грани, его обнаружили у западного побережья Камчатки. Это произошло 14 октября 2024 года после 67 дней, проведенных в открытом штормовом море.