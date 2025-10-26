Ричмонд
Путин сообщил о завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 октября, сообщил о завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник» во время совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 октября, сообщил о завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник» во время совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками.

По словам Герасимова, ракета неограниченной дальности пребывала в воздухе порядка 15 часов, преодолев расстояние в 14 тысяч километров, передает пресс-служба Кремля.

Также начальник Генштаба РФ заявил, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия России также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.

Новость дополняется.