Путин сообщил о завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 октября, сообщил о завершении испытания крылатой ракеты «Буревестник» во время совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками.
По словам Герасимова, ракета неограниченной дальности пребывала в воздухе порядка 15 часов, преодолев расстояние в 14 тысяч километров, передает пресс-служба Кремля.
Также начальник Генштаба РФ заявил, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия России также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.
