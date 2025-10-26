Ричмонд
Путин: Россия испытала перспективное вооружение во время тренировки ядерных сил

Отечественная армия на прошедшей неделе проверила на практике и испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил. Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил президент России Владимир Путин на посещении пункта управления объединенной группировки войск.

— Выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил, — передает слова главы российского государства официальный Telegram-канал Кремля.

Президент России также принял участие в плановой тренировке стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющей. Управление практическими пусками шло из Национального центра управления обороной.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов рассказал, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.

Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию «Южной» группировки войск, проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.

