В тюменском селе пьяный 17-летний подросток за рулем легковушки попался ГИБДД

В селе Армизонском (Тюменская область) 17-летний юноша пил пиво и затем решил съездить на заправку на автомобиле отца. Сотрудники Госавтоинспекции остановили юного нарушителя для проверки, автомобиль поехал на спецстоянку.

