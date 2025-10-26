В тюменском селе пьяный 17-летний подросток за рулем легковушки попался ГИБДД

В селе Армизонском (Тюменская область) 17-летний юноша пил пиво и затем решил съездить на заправку на автомобиле отца. Сотрудники Госавтоинспекции остановили юного нарушителя для проверки, автомобиль поехал на спецстоянку.
