Цены на продукты изменились в Ростовской области во второй декаде октября

В Ростовской области изменилась стоимость некоторых продуктов питания. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за 13 и 20 октября 2025 года.
В частности, килограмм говядины в среднем по региону увеличился в цене на 1,32 рубля, до 647 рублей. К слову, в Ростове-на-Дону этот продукт стал самым дорогим по области, достигнув 649 рублей. А вот в Волгодонске цена, напротив, снизилась до 592,60 рубля (было 593,59 рубля).
Охлажденные и мороженые куры подорожали до 229,25 рубля за килограмм. Самое дорогое мясо птицы на отчетный период продавалось в Ростове-на-Дону за 230,33 рубля. Килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы начали продавать по 691,07 рубля, а стоимость твердых и мягких сыров составила 932,90 рубля.
В то же время отдельные товары подешевели. Например, сливочное масло к 20 октября в среднем стоило 1063,28 рубля за килограмм (было 1 066,71 рубля). Цена на маргарин упала до 274,55 рубля (было 276,44 рубля). Также почти не изменились средние ценники на яйца: было 83,83 рубля за десяток, стало 83,50 рубля.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.