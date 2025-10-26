Цены на продукты изменились в Ростовской области во второй декаде октября

В то же время отдельные товары подешевели. Например, сливочное масло к 20 октября в среднем стоило 1063,28 рубля за килограмм (было 1 066,71 рубля). Цена на маргарин упала до 274,55 рубля (было 276,44 рубля). Также почти не изменились средние ценники на яйца: было 83,83 рубля за десяток, стало 83,50 рубля.