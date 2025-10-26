Была в воздухе 15 часов: В России завершили испытание уникальной ракеты

Президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Глава государства отметил, что речь идет об «уникальном изделие», которого в мире нет ни у кого.
«Коротенько я упомянул в своем вступительном слове. Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” с ядерной энергетической установкой», — сказал глава государства.
Сообщается, что в ходе испытаний ракета пробыла в воздухе 15 часов. По словам Путина, все ключевые задачи по испытаниям ракеты были достигнуты.
Напомним, крылатая ракета неограниченной дальности, получившая имя морской птицы средней величины «Буревестник», может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника, обнаружить свою жертву, и если прикажут — точно спикировать.