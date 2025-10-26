Путин предостерег, что ВСУ попытаются деблокировать окруженные силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются помочь сослуживцам, которые оказались в окружении российской армии. Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск.
Глава государства среди прочего поручил начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову принять все необходимые меры для того, чтобы украинские солдаты могли сдаться в российский плен. Он отметил, что важно минимизировать жертвы.
— При зачистке территорий от ВСУ нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.
Сам Герасимов рассказал, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.
Глава государства в то же время отметил, что отечественная армия на прошедшей неделе проверила на практике и испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил.