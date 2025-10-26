В Нижнем Новгороде открыли реабилитационный комплекс для протезирования

Новая площадка оснащена современным оборудованием для всесторонней и ускоренной реабилитации пациентов после ампутации. Там расположены залы ЛФК и механотерапии, адаптационная квартира с кухней для отработки бытовых навыков, а на прилегающей территории — дорожка с различными типами покрытий и воркаут-зону. В основе работы комплекса — передовые технологические решения: стабилоплатформы и беговые дорожки с биологической обратной связью, подвесные системы для обучения ходьбе, специализированные тренажеры и оборудование для изучения биомеханики.