В Нижнем Новгороде открыли реабилитационный комплекс для протезирования

Реабилитационный комплекс для людей, нуждающихся в протезировании, начал работать в центре протезирования и ортопедии в Нижнем Новгороде. Его создание отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Новая площадка оснащена современным оборудованием для всесторонней и ускоренной реабилитации пациентов после ампутации. Там расположены залы ЛФК и механотерапии, адаптационная квартира с кухней для отработки бытовых навыков, а на прилегающей территории — дорожка с различными типами покрытий и воркаут-зону. В основе работы комплекса — передовые технологические решения: стабилоплатформы и беговые дорожки с биологической обратной связью, подвесные системы для обучения ходьбе, специализированные тренажеры и оборудование для изучения биомеханики.
Диагностику и лечение дополняют современный электромиограф и кабинет психологической помощи, что обеспечивает не только физическое, но и психологическое восстановление пациентов. Все помещения и прилегающая территория оборудованы безбарьерной средой, включая адаптированные санитарные комнаты, беспороговые дверные проемы и продуманную систему пандусов.
«Пациенты смогут здесь обрести не только физическую силу, но и уверенность в себе, научиться новому и стать полноценными членами общества. Центр будет важной частью комплексной системы помощи участникам СВО. Теперь в регионе мы сможем эффективнее решать вопросы с техническими средствами реабилитации, протезированием и другими видами сопровождения бойцов», — отметила руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.