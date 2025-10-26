Путин: Россия не станет приурочивать решение задач СВО ни к каким датам

Россия не станет приурочивать решение поставленных задач в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине к каким бы то ни было датам. Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил президент Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.