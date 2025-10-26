Ричмонд
Путин: Россия не станет приурочивать решение задач СВО ни к каким датам

Россия не станет приурочивать решение поставленных задач в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине к каким бы то ни было датам. Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил президент Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

По словам главы государства, Россия в этом отношении в первую очередь ориентируется на военную целесообразность тех или иных решений. Он отметил, что главной задачей остается сохранение личного состава национальной армии.

— Она (эта задача — прим. «ВМ») должна быть во главе угла, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства среди прочего поручил начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову принять все необходимые меры для того, чтобы украинские солдаты могли сдаться в российский плен. Он отметил, что важно минимизировать жертвы.

Сам Герасимов рассказал, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.