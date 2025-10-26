В Пензенской области обучат операторов дронов для аграрного сектора

Программа обучения операторов дронов для аграрного сектора стартовала в Пензенской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Данная программа ориентирована на ветеранов СВО, а также сотрудников крупных аграрных компаний региона. Современные дроны позволяют контролировать состояние посевов и оперативное выявлять очаги заболеваний и вредителей, следить за влажностью почвы и уровня питательных веществ, а также проводить аэрофотосъемку и картографию полей. По завершении обучения все слушатели получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением третьего квалификационного разряда.
«Реализация данной программы способствует повышению квалификации трудовых ресурсов, содействует занятости населения и стимулирует внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс Пензенской области», — отметил директор центра опережающей профессиональной подготовки Пензенской области Павел Желтов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.