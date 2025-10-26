В Пензенской области обучат операторов дронов для аграрного сектора

Данная программа ориентирована на ветеранов СВО, а также сотрудников крупных аграрных компаний региона. Современные дроны позволяют контролировать состояние посевов и оперативное выявлять очаги заболеваний и вредителей, следить за влажностью почвы и уровня питательных веществ, а также проводить аэрофотосъемку и картографию полей. По завершении обучения все слушатели получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением третьего квалификационного разряда.