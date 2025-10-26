В Екатеринбурге прошла выставка технологий горнодобывающей отрасли «Рудник»

Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей отрасли «Рудник» проходила с 22 по 24 октября в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Впервые в этом году параллельно была организована выставка современных решений «Электротехника. Электроника. Энергетика». Мероприятия объединили более 300 участников из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Китая и 80 городов России. На выставке «Рудник» была выделена отдельная экспозиция, посвященная добыче нефти и газа. Там были представлены машины и оборудование для горнодобычи, запчасти и комплектующие, лабораторно-аналитическое оборудование, IT-решения и многое другое. Также прошел Евразийский промышленный форум, который объединил 120 спикеров и более 800 участников на 22 тематических секциях.
«На Урале расположены управляющие звенья производственных цепочек. Свердловская область фактически является частью управления всей горнодобывающей промышленности страны: крупнейшие горные холдинги со штаб-квартирами на Урале работают в десятках регионов России и влияют на их промышленный потенциал», — отметил президент горнопромышленной ассоциации Урала Алексей Душин.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.