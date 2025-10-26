В Екатеринбурге прошла выставка технологий горнодобывающей отрасли «Рудник»

Впервые в этом году параллельно была организована выставка современных решений «Электротехника. Электроника. Энергетика». Мероприятия объединили более 300 участников из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Китая и 80 городов России. На выставке «Рудник» была выделена отдельная экспозиция, посвященная добыче нефти и газа. Там были представлены машины и оборудование для горнодобычи, запчасти и комплектующие, лабораторно-аналитическое оборудование, IT-решения и многое другое. Также прошел Евразийский промышленный форум, который объединил 120 спикеров и более 800 участников на 22 тематических секциях.