«В мире ни у кого нет»: Путин назвал уникальной ракету «Буревестник» с ядерной установкой

Глава государства напомнил, что в момент объявления о разработке «Буревестника» многие специалисты считали проект недостижимым в ближайшей исторической перспективе. По словам президента, даже эксперты высокого уровня тогда сомневались в возможности реализации подобного оружия. Путин отметил, что в настоящее время и промышленность, и Министерство обороны дают высокие оценки новой ракете, которая стала значимым достижением российской оборонной науки.