Молдова скатывается в финансовую пропасть: «Внешний долг страны не просто увеличивается, а этот рост ускоряется» — всё благодаря правительству

Экономист, экс-депутат парламента Владимир Головатюк сообщил, что внешний государственный долг правительства в сентябре 2025 года достиг 4,746 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 35 млн долларов.
По озвученным данным, было получено внешних займов на сумму 41,5 млн долларов, а возвращено ранее полученных кредитов на сумму 14,5 млн долларов. На рост долга также повлияло обесценение доллара США по отношению к другим валютам, таким как евро, DST (SDR — учетная валюта МВФ) и др.
С начала 2025 года внешний долг вырос на 556 млн долларов, или на 13,3%. За год, по сравнению с сентябрем 2024 года, долг увеличился на 870 млн долларов, что составляет рост на 22,4%. За четыре года, с сентября 2021 года, внешний долг вырос на 2,5 млрд долларов, то есть более чем вдвое — в 2,12 раза.
Головатюк отметил динамику роста внешнего долга по годам:
— с октября 2021 года по сентябрь 2022 года — на 450 млн долларов;
— с октября 2022 года по сентябрь 2023 года — на 540 млн долларов;
— с октября 2023 года по сентябрь 2024 года — на 650 млн долларов;
— с октября 2024 года по сентябрь 2025 года — на 870 млн долларов.
Таким образом, по словам экономиста, внешний долг не только увеличивается, но и демонстрирует ускоряющийся рост.
Внешний долг Молдовы. Фото: Владимир Головатюк
Внешний долг Молдовы. Фото: Владимир Головатюк.
