Молдова скатывается в финансовую пропасть: «Внешний долг страны не просто увеличивается, а этот рост ускоряется» — всё благодаря правительству

С начала 2025 года внешний долг вырос на 556 млн долларов, или на 13,3%. За год, по сравнению с сентябрем 2024 года, долг увеличился на 870 млн долларов, что составляет рост на 22,4%. За четыре года, с сентября 2021 года, внешний долг вырос на 2,5 млрд долларов, то есть более чем вдвое — в 2,12 раза.