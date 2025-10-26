Ричмонд
В липецком вузе открылся кабинет по основам безопасности и защиты Родины

Он оборудован имитаторами ранений, перевязочными материалами и манекеном — тренажером для обучения сердечно-легочной реанимации.

Специализированный кабинет по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) начал работать в Липецком государственном педагогическом университете им. П. П. Семенова-Тян-Шанского по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

В распоряжении студентов появились интерактивная панель, цифровые лаборатории для фиксации показателей организма и контроля безопасности окружающей среды, электронный тир и множество макетов для получения навыков прицельной и рассеянной стрельбы, метания гранат и ухода за оружием. Также кабинет оборудован имитаторами ранений, перевязочными материалами и манекеном «Володя» — современным тренажером для обучения сердечно-легочной реанимации.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.