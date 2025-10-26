Ричмонд
Путин поручил продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба ВС РФ

Войскам следует продолжать выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

