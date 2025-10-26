Ричмонд
На Ямале закупили десятки новых автобусов и техники

В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.

