На Ямале закупили десятки новых автобусов и техники

В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.
Читать далее.
В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.
В ЯНАО активно ведется обновление автопарка автобусов и техники. Так за семь лет в округе закуплено 430 единиц транспорта. Как сообщил глава округа Дмитрий Артюхов, около 75 новых машин поступят в регион до конца года.
Читать далее.