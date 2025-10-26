В Ростовской области запасы зерна снизились на 14,2%

Запасы зерна в Ростовской области сократились на 14,2% по сравнению с показателем прошлого года, сообщает Ростовстат.
— К началу октября 2025 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Дона на хранении содержалось 3015,4 тысячи тонн зерна, что на 500,1 тысячи тонн, или на 14,2% меньше, чем на 1 октября 2024 года, — отмечают специалисты.
При этом есть более детальная статистика. В частности, сельхозорганизации зафиксировали сокращение запасов на 351,6 тысячи тонн. В заготовительных и перерабатывающих компаниях объемы уменьшились на 148,5 тысячи тонн.
Основу запасов в заготовительно-перерабатывающем секторе составила пшеница, ее объем достиг 1 069,8 тысячи тонн, из которых 844,6 тысячи тонн пригодны для использования в продовольственных целях.
