В Ростовской области запасы зерна снизились на 14,2%

Запасы зерна в Ростовской области в октябре 2025 года оказались ниже, чем в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда

Запасы зерна в Ростовской области сократились на 14,2% по сравнению с показателем прошлого года, сообщает Ростовстат.

— К началу октября 2025 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Дона на хранении содержалось 3015,4 тысячи тонн зерна, что на 500,1 тысячи тонн, или на 14,2% меньше, чем на 1 октября 2024 года, — отмечают специалисты.

При этом есть более детальная статистика. В частности, сельхозорганизации зафиксировали сокращение запасов на 351,6 тысячи тонн. В заготовительных и перерабатывающих компаниях объемы уменьшились на 148,5 тысячи тонн.

Основу запасов в заготовительно-перерабатывающем секторе составила пшеница, ее объем достиг 1 069,8 тысячи тонн, из которых 844,6 тысячи тонн пригодны для использования в продовольственных целях.

