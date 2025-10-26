В Ростовской области запасы зерна снизились на 14,2%

— К началу октября 2025 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Дона на хранении содержалось 3015,4 тысячи тонн зерна, что на 500,1 тысячи тонн, или на 14,2% меньше, чем на 1 октября 2024 года, — отмечают специалисты.