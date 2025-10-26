Российская группировка войск «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.
Читать далее.
Российская группировка войск «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.
Российская группировка войск «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.
Читать далее.