Герасимов: группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя

Российская группировка войск «Запад» завершает освобождение населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

