Иногородний браконьер убил двух лосей в Курганской области

Ночью в Курганской области егеря поймали браконьера из соседнего региона. Мужчина убил двух лосей и попытался скрыться. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД.

