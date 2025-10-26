Иногородний браконьер убил двух лосей в Курганской области

Ночью в Курганской области егеря поймали браконьера из соседнего региона. Мужчина убил двух лосей и попытался скрыться. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД.
