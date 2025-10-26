Ричмонд
В Новосибирском зоопарке выбирают имя для детеныша орангутана

Горожане определяют имя для новорожденной самки от пары Бату и Мишель.

Источник: Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк объявил о старте второго тура голосования по выбору имени для детеныша орангутана, появившегося на свет у популярной пары приматов Бату и Мишель. На выбор горожан представлено десять вариантов имен, отобранных специалистами учреждения.

Среди предложенных вариантов — Аруна, Бушель, Коко, Мулу, Сиба и другие. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, «каждое имя было тщательно отобрано администрацией и отражает уникальность нашей малышки».

В первый день голосования участие приняли около трёх тысяч человек. На текущий момент лидируют такие варианты как Аруна, Бушель и Коко.

Голосование продлится до 4 ноября включительно. Итоги будут подведены и объявлены на официальных ресурсах Новосибирского зоопарка после завершения народного голосования.