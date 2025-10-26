Ричмонд
В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения электричества

Ограничения в энергоснабжении коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Почасовые отключения электроснабжения для бытовых потребителей будут введены 26 октября в нескольких регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления», — отметили в организации.

Уточняется, что указанный режим будет действовать с 09:00 до 22:00 (с 10:00 до 23:00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди. Также в этот период времени будет ограничена мощность сетей для промышленных предприятий.

Напомним, ранее украинские СМИ привели слова сотрудника одной из энергокомпаний страны, который предупредил, что жители Украины предстоящей зимой будут жить в условиях длительных отключений электроэнергии. Журналисты предположили, что самая сложная ситуация ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.