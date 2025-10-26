Преступление без наказания: Розовский поставил драму об убийстве Симон-Деманш

Глубокой осенью 1850 года в Москве обнаружили тело француженки Луизы Симон-Деманш, любовницы дворянина и драматурга Александра Сухово-Кобылина. По версии следствия, убийство не было грабежом: драгоценности остались, тело нашли на поле под Москвой. Сухово-Кобылин оказался под подозрением. Дело расследовали около семи лет, за это время драматурга дважды арестовывали. Всё закончилось его оправданием, но окончательной ясности так и не случилось. Обвиняли не только драматурга, но и слуг Луизы. Однако те потом признались, что дали показания под давлением следствия.