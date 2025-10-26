Золото в кадре: как обмануть автоматику смартфона для волшебных снимков

Решение: Найдите в настройках камеры (обычно в меню, которое появляется сверху или сбоку) переключатель HDR и убедитесь, что он включен. В этом режиме камера делает сразу несколько снимков с разной яркостью и склеивает их в один идеальный кадр, где хорошо проработаны и светлые, и тёмные участки. Это ваш надёжный способ справиться с капризным осенним освещением.